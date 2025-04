Os números até respaldam Quinteros; agora é a vez da direção do Grêmio

Grêmio de Quinteros tem 18 jogos em 2025. Renan Mattos / Agencia RBS

O dia 8 de abril de 2025 não é uma data normal para o Grêmio em sua temporada. Além de Gustavo Quinteros completar exatos três meses desde o início da pré-temporada, o trabalho do técnico está colocado em xeque, mesmo com a vitória pela Sul-Americana. É com ele que o futebol gremista quer estar até o final do ano? Então chegou a hora de a direção se manifestar.

Os números são parceiros de Quinteros nesse debate, sendo que o próprio treinador tratou do assunto em sua entrevista coletiva de imprensa após o 2 a 0 diante do desconhecido Atlético Grau. "Não entendo qual o drama que fazem. Não jogamos de forma perfeita, mas vamos melhorar", ponderou.

São 18 jogos disputados pelo Grêmio e janeiro até aqui. O aproveitamento é de quase 60%, fruto de uma campanha com nove vitórias, cinco empates e quatro derrotas. O time passou por duas fases da Copa do Brasil; tem 100% em dois partidas de Sul-Americana; e aparece na 10ª colocação do Brasileirão.

O presidente Alberto Guerra e seus diretores precisam, caso tenham convicção nisso, dar respaldo a um treinador estrangeiro que, pela primeira vez, trabalha no Brasil. Passa por um momento turbulento e precisa que esta confiança interna, se ela realmente existir, seja manifestada publicamente.

Grêmio na Era Gustavo Quinteros

18 jogos

9 vitórias

5 empates

4 derrotas

33 gols marcados

17 gols sofridos

59,2% de aproveitamento