Alan Patrick sobe em lista de goleadores do Gre-Nal

Virou rotina: Alan Patrick costuma ser uma peça de destaque do Inter no Gre-Nal. O meia anotou de pênalti o gol colorado no empate em 1 a 1 com o Grêmio, na Arena, pelo Brasileirão . Mais um para a conta do camisa 10.

No século 21, apenas dois jogadores marcaram mais gols do que Alan Patrick no clássico Gre-Nal. O atual meia do time de Roger Machado chegou a seis bolas na rede. Nilmar, com sete, e D'Alessandro, com nove, estão à frente dele na lista de goleadores desde 2001.