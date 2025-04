Alan Patrick completa 200 jogos pelo Inter; veja os números

A noite dessa quinta-feira (3), em Salvador, marcou a estreia do Inter na Libertadores de 2025 , e também registrou a 200ª vez que Alan Patrick entrou em campo com a camisa colorada . O camisa 10 não foi decisivo na partida, mas novamente atuou os 90 minutos e teve lampejos de genialidade.

Alan Patrick foi anunciado pelo Inter no segundo semestre de 2013, iniciando sua primeira passagem pelo clube. Teve poucas chances com os técnicos Dunga e Clemer. Foi com Abel Braga, na temporada seguinte, que o meia teve desempenho mais destacado.