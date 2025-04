Temporada invicta do Inter repete feito de 50 anos atrás

— É um time que se recusa a perder —disse Roger Machado após a estreia do Inter na Libertadores.

Excluindo o amistoso contra a seleção do México, o Inter soma 15 jogos oficiais sem perder. São 10 vitórias e cinco empates, levando em conta as partidas por Gauchão, Brasileirão e Libertadores. Destaca-se aqui a conquista do título estadual invicto.