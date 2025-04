A gritante inferioridade do Grêmio na relação recente com o Flamengo

De Arrascaneta marcou os dois gols da vitória flamenguista. Jefferson Botega / Agencia RBS

A grande distância do Grêmio para o Flamengo ficou muito explícita após a derrota gremista na Arena nesse domingo (13). Antes do jogo, esperava-se que o time fosse perder. Durante a partida, não havia sinal de reação. E o fim do confronto, com vaias da torcida gremista, deixou clara a sua inferioridade nesta relação.

Os números recentes do confronto apenas comprovam como o Grêmio diminuiu de tamanho para o Flamengo nos últimos anos. Desde aquele time mágico, campeão da Libertadores e que encantava o Brasil em 2018, as derrotas para os cariocas tomaram conta do retrospecto.

De 2018 até aqui, quando o Grêmio foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, foram 19 confrontos entre eles, tanto em Porto Alegre quanto no Rio de Janeiro. Os gremistas comemoram apenas três vitórias: 1 a 0 em 2021, no Maracanã, e duas vezes um 3 a 2 na Arena, em 2023 e 2024.

Soma-se a isso tudo o fato de o Flamengo se acostumar a vencer na Arena. Ao lado do Palmeiras, passou a ser o time que mais tem vitórias na casa gremista desde 2012, quando foi inaugurada: cinco vezes no total.

Últimos 19 jogos entre os clubes:

Flamengo 1x0 Grêmio

Flamengo 2x0 Grêmio

Flamengo 3x1 Grêmio

Grêmio 1x1 Flamengo

Flamengo 5x0 Grêmio

Grêmio 0x1 Flamengo

Flamengo 1x1 Grêmio

Grêmio 2x4 Flamengo

Grêmio 0x4 Flamengo

Flamengo 2x0 Grêmio

Flamengo 0x1 Grêmio

Grêmio 2x2 Flamengo

Flamengo 3x0 Grêmio

Grêmio 0x2 Flamengo

Flamengo 1x0 Grêmio

Grêmio 3x2 Flamengo

Flamengo 2x1 Grêmio

Grêmio 3x2 Flamengo

Grêmio 0x2 Flamengo