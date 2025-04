A falência da camisa 10 do Grêmio

Colombiano não teve boa atuação na Argentina. Andres LARROVERE / AFP

Procura-se o camisa 10 do Grêmio. A função, tão nobre e rara no futebol atual, parece estar esquecida no time gremista em 2025. Se antes havia uma dúvida salutar sobre a utilização de Cristaldo ou Monsalve na equipe titular, hoje a presença de um faz sentir saudade do outro, em um ciclo sem fim.

Aconteceu novamente em Mendoza, no empate com o Godoy Cruz. O fato é que Cristaldo e Monsalve inexistem em termos de participações decisivas nos jogos do Grêmio. Os números comprovam isto. Não há gol tampouco assistência de qualquer um deles nos últimos dois meses.

Cristaldo balançou as redes apenas duas vezes em 2025, sendo ambas no mesmo jogo. Na goleada diante do São Luiz por 5 a 0, pelo Gauchão, o meia argentino marcou dois gols. Isto no distante dia 1º de fevereiro. Depois, sequer conseguiu dar um passe para gol.

Monsalve não fica muito longe de Cristaldo. O colombiano, que teve boas atuações na arrancada da temporada, fez seu último gol no dia 15 de fevereiro, diante do Ypiranga em Erechim. E parou por aí. Não há registro de assistências desde então.

De quem é a culpa? Ou o time do Grêmio funciona melhor sem um camisa 10? De qualquer forma, existe um desafio para o técnico Mano Menezes em sua segunda passagem pelo clube.

Com jogadores de boa qualidade no grupo, como Cristaldo e Monsalve, parece ser possível, ou até obrigatório, recuperar o protagonismo dos seus meias.

Retrospecto

Cristaldo nos últimos 11 jogos

0 gols

0 assistências

Monsalve nos últimos 10 jogos

0 gols

0 assistências