A rodada passada do Brasileirão demonstrou mais uma vez a baixa eficiência nas cobranças de pênaltis nesta edição do campeonato. Diego Souza conseguiu a proeza de desperdiçar duas vezes no mesmo jogo do Sport Recife. O colombiano Tréllez também perdeu a chance na partida do Vitória. O baixo rendimento dos cobradores, ou a boa fase dos goleiros, chama a atenção, bem como o número de penalidades assinaladas.