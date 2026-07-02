Os bastidores de uma caçada à neve

Neve nos Campos de Cima da Serra. Milena Velho Amaral / Divulgação

Uma das minhas maiores saudades do tempo em que trabalhei como repórter de rua é caçar neve. Isso mesmo: ir atrás de algum lugar onde exista a possibilidade de nevar e ficar esperando por esse fenômeno tão raro. Nem sempre dava certo, mas a expectativa fazia parte da aventura.

Algumas vezes tive sorte; em outras, nem tanto. Ainda assim, sempre me diverti muito nessas viagens e produzi reportagens que gosto de rever até hoje. Quem me acompanha na TV sabe que eu não sou fã do inverno nem de passar frio, mas é impossível negar que essa estação transforma as paisagens e revela cenários impressionantes.

O Rio Grande do Sul fica ainda mais bonito nessa época do ano. A região dos Campos de Cima da Serra e dos cânions ganha um charme especial. É um daqueles lugares que nunca perdem a capacidade de surpreender. Por isso, resolvi compartilhar alguns bastidores dessas “caçadas” jornalísticas.

Era o inverno de 2017 quando saí de Caxias do Sul rumo a São José dos Ausentes para acompanhar a previsão de neve. Foi a minha primeira visita à cidade. Lembro bem do momento em que desci do carro na praça onde fica o famoso termômetro. Não faz tanto tempo assim, mas a internet móvel ainda era bastante limitada por lá.

Sabe quem nos salvou naquela cobertura? O padre. Isso mesmo. Para conseguir entrar ao vivo, eu precisava de conexão para o equipamento da emissora. A solução veio do pároco que morava ao lado da igreja e gentilmente emprestou a internet. Graças a ele, a transmissão aconteceu.

Outra curiosidade era a estratégia para não perder a neve caso ela resolvesse aparecer durante a madrugada. Éramos apenas eu e o repórter cinematográfico. Fizemos um esquema de revezamento: enquanto um dormia, o outro ficava de olho pela janela. E funcionou. Nevou, ainda que bem pouco, durante a madrugada.

Em outra cobertura do frio em São José dos Ausentes, desta vez no Pico Montenegro, tive a ideia de gravar o nascer do sol na borda do cânion. Saímos ainda de madrugada, chegamos ao local e aguardamos. Nunca senti tanto frio na vida. O vento cortava o rosto e parecia atravessar a roupa. No fim, o esforço não rendeu as imagens que eu imaginava: o amanhecer foi completamente nublado. O sol surgindo no horizonte ficou apenas na minha cabeça.

Outra cidade para onde eu adorava ir em busca da neve era Cambará do Sul. Em uma dessas viagens, logo após o amanhecer, um morador me convidou para conhecer um lago que estaria congelado. Seguimos em um veículo 4x4 por estradas de chão. Era 2020. E, dessa vez, a história era verdadeira: encontramos um lago inteiramente coberto de gelo. Uma cena de cinema. Como se não bastasse, ainda vi dois graxains correndo pelo campo ao fundo.

Foi também em Cambará que, em 2022, depois de registrar uma precipitação de neve misturada com chuva congelada, no cânion Itaimbezinho, cheguei a um hotel-fazenda do seu Roberto Trindade e fui “recebido” — ou melhor, “atacado” — ao vivo por dois enormes cães brancos.