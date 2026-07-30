O que não pode ser normal

Os planos de contingência já deveriam ser amplamente conhecidos pelas comunidades mais vulneráveis. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Numa única semana: tornado, cheias em vários rios, temporais com granizo. Tudo isso ainda no começo de um El Niño que, segundo as projeções, poderá estar entre os mais intensos já registrados.

Depois de uma sequência de dias assim, o que esperar? E nem estou falando do “futuro”, de algo distante, reservado para as próximas gerações. As mudanças climáticas deixaram de ser um alerta para se tornar uma realidade que já provoca transformações profundas e impactos cada vez mais graves no planeta. A questão agora não é mais discutir se elas existem. A questão é como vamos nos adaptar a elas e a essa nova configuração do clima, mais instável, mais imprevisível e mais propensa a eventos extremos.

Logo após a enchente de 2024, um termo muito usado no período pós-pandemia voltou a circular com força: o novo normal. A expressão passou a ser repetida quase como um sinônimo de resignação, como uma forma de dizer que, daqui para a frente, as coisas serão assim mesmo.

Mas é preciso separar algumas coisas.

As mudanças no clima são reais. Seus efeitos já estão entre nós e dificilmente poderão ser revertidos completamente. Também é possível que os próximos meses tragam novos episódios de chuva intensa, vendavais e inundações. Ignorar essa realidade seria um erro.

Outra coisa, porém, é a sensação de insegurança, de despreparo, de desamparo e de impotência que muitos gaúchos ainda carregam desde a tragédia do ano passado. Isso não pode ser tratado como parte inevitável do novo cenário climático. Isso não pode ser o novo normal.

Há alguns dias estive em um colégio do bairro Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre, participando de um painel sobre o pós-enchente promovido por um grupo de pesquisadores. Durante minha participação, fiz uma pergunta ao auditório. Questionei o que fariam se, naquele exato momento, surgisse um alerta informando que o bairro voltaria a inundar. Para onde iriam? Quem procurariam? Onde buscariam abrigo ou ajuda?

O silêncio foi a resposta.

Ninguém soube dizer exatamente o que faria.

As obras estruturais de proteção são complexas, exigem recursos, planejamento e tempo. Todos conhecemos o ritmo estranho da burocracia e sabemos que soluções desse porte não aparecem da noite para o dia. Mas os planos de contingência, aqueles que orientam a população sobre como agir diante de uma emergência, já deveriam ser amplamente conhecidos pelas comunidades mais vulneráveis.