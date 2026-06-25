Quem vive com pressa talvez só esteja sempre atrasado

A pressa, frequentemente ligada à falta de organização e prioridade, é apontada como fator de risco para o estresse. Ketut Subiyanto / Pexels / Divulgação

O cadarço sempre desamarra quando a gente está com pressa. É inacreditável como a tal Lei de Murphy, às vezes, faz tanto sentido.

Mas vou além do que pode dar errado e “inevitavelmente” acontece. Tenho uma teoria: a pressa está quase sempre associada a quem está atrasado. Nunca vi alguém que acorda mais cedo do que precisa sair para o trabalho correndo como se tivesse que chegar ontem.

Nesta quarta-feira (25), dia de jogo da seleção, parei por alguns minutos para observar. Vi motoristas de cara fechada. Gente sem paciência. Pessoas querendo chegar logo a algum lugar. Ouvi buzinas, xingamentos. O burburinho de uma cidade que teve o tempo útil do dia antecipado por causa do futebol.

Preferi assistir ao jogo da academia, que permaneceu aberta. Pode parecer estranho, mas foi interessante acompanhar o início da partida com outros três ou quatro gatos pingados que resolveram cumprir uma tarefa comum de uma quarta-feira qualquer.

Basicamente, a pressa é resultado de falta de prioridade. Da confusão entre dever e preguiça. Da tentativa de produzir mais sem condições reais para isso. É a pressa a culpada por uma série de outros problemas, apontada, inclusive, como fator de risco para o estresse. Afinal, ela é sintoma ou causa?

A pontualidade não é o forte de todo mundo. Arrisco dizer que nem metade da humanidade consegue cumprir horários com rigor. Mas, para além das horas marcadas, ser pontual também é dar conta das próprias obrigações dentro de um tempo possível: seja um dia, um turno ou uma rotina.

Sinto-me bem ao terminar um dia em que consegui cumprir tudo o que havia planejado. Fazer as atividades nas horas pré-determinadas ajuda muito. Uma consulta médica que atrasa 45 minutos, por exemplo, pode comprometer toda a organização de quem, por regra, chega sempre 10 minutos antes.