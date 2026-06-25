Marco Matos

Marco Matos

Apresentador do Jornal do Almoço. Mas aqui, você vai conhecer o “Marco” além das notícias: um apaixonado por coisas simples, natureza, cachorros e gastronomia. Um curioso com a cabeça cheia de percepções do cotidiano e de boas reflexões.

Contrarrelógio
Opinião

Quem vive com pressa talvez só esteja sempre atrasado

Correr pode até dar sensação de controle, mas raramente devolve os minutos que já foram perdidos

Marco Matos

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