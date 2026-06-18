Não deixe para depois o que pode ser feito agora

A chave não está em calcular o quanto dá para adiar algo. Samer Daboul / Pexels

Procrastinação virou palavra da moda, dessas que a gente repete quase sem pensar. No fundo, no entanto, ela diz algo bem simples: deixar para depois o que deveria ser feito agora.

O problema é que esse hábito (que pode parecer inofensivo quando começa) cresce. Vai das tarefas mais básicas às decisões mais importantes e, quando a gente vê, um detalhe pequeno já virou um baita problema. Falta de atenção, acúmulo, adiamentos sucessivos. Tudo isso cobra seu preço. Então começo com algo simples: você arruma a sua cama todos os dias?

Pode parecer banal, mas não é. Eu acho incrível chegar à noite e encontrar a cama esticada, cheirosa, pronta para me receber. Não entra na minha cabeça quem sai com a cama revirada ou quem volta para dormir e acha normal deitar num lençol torto, com cobertas desencontradas. É um gesto pequeno, mas que diz muito sobre como a gente lida com o restante do dia.

Nesta semana, dois episódios diferentes me fizeram pensar nisso. Na terça-feira, saí para correr bem cedo. Estava frio, com neblina daquelas que convidam a ficar na cama. Voltei do exercício, me arrumei pra sair ao trabalho e, já dentro do carro de aplicativo, o motorista comentou surpreso que eu tinha ido correr num dia perfeito para a preguiça.

Respondi no automático: “Não pode pensar muito. O despertador toca, a gente levanta e sai. Sem dar espaço para negociar com a preguiça”. Ele retrucou com uma frase simples: “É fazer o que tem que ser feito”. E pronto. Resumiu tudo.

A outra situação foi no consultório. A Helenara, minha dentista, ficou feliz ao ver que eu finalmente estava seguindo orientações que, lá atrás, eu havia adiado. Disse: “Que bom que tu estás resolvendo a tua vida”. Aquilo ficou na minha cabeça.

Porque, olhando com calma, este ano tem sido diferente. Passei a dar atenção a coisas que antes eu empurrava, ajustava aqui e ali, ou simplesmente deixava para depois. Eu não chamava isso de procrastinação — pelo contrário, até ironizava o senso de urgência dos outros. Mas talvez eu estivesse apenas adiando o inevitável.

A chave não está em calcular o quanto dá para adiar algo. Está em agir antes que vire urgência. Em resolver enquanto ainda é pequeno. Em não negociar com aquilo que precisa ser feito.

É simples, mas muda tudo.