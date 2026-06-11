A selfie que matou um ciclista

O acidente aconteceu no dia 4 de junho. Guilherme Canal / Agência RBS

Não é raro abrir um portal de notícias e se deparar com manchetes do tipo: “turista morre ao tirar foto...”. Já vi esse tipo de notícia diversas vezes, vindo de diferentes partes do mundo, onde o desejo de registrar um momento parece superar o bom senso e os limites da segurança.

Nesta semana, duas mulheres moradoras de Carazinho, no norte do Estado, passaram a ser investigadas pela polícia por homicídio culposo — quando não há intenção de matar — de um ciclista de Passo Fundo. Segundo a apuração, elas teriam parado em uma ciclofaixa para fazer fotos. O ciclista acabou atingindo as duas, caiu na via e foi atropelado, vindo a morrer.

A vítima tinha 54 anos e costumava relatar a amigos e familiares a falta de respeito de pedestres e motoristas com quem pedala.

Já contei aqui na coluna que comprei uma bicicleta e passei a utilizá-la como meio de transporte. Ando sempre paramentado: capacete é item obrigatório. Também uso luzes de sinalização e priorizo as ciclovias de Porto Alegre.

Mesmo assim, nesta semana, fui parcialmente atingido por um carro conduzido por um senhor apressado, que ignorou a parada obrigatória em uma esquina. Ele não olhou para o lado e jogou o carro sobre a roda dianteira da minha bicicleta. Só não fui atingido em cheio porque consegui frear a tempo. Gritei para ver se ele esboçava alguma reação, mas sequer parou para perguntar se eu estava bem.

Vejo desrespeito com ciclistas o tempo todo — seja comigo, seja com outras pessoas que utilizam a bicicleta, um meio de transporte ambientalmente correto, mas que parece cada vez mais esquecido pelas autoridades. As ciclovias e ciclofaixas de Porto Alegre estão, em muitos trechos, vergonhosamente degradadas. Na Avenida Érico Veríssimo, por exemplo, quase não há pintura. Já na José de Alencar, é praticamente impossível pedalar nas ondulações do asfalto, causadas pelo tráfego intenso de ônibus.

A única estrutura realmente adequada é a da orla. Ainda assim, o grande número de pedestres e pessoas circulando torna o espaço também arriscado. Falta organização do fluxo — e educação no trânsito vai muito além de carros e motos.