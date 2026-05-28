Muito além da linha de chegada

Cada corredor carrega consigo um objetivo, mas também um motivo que o fez começar. Jefferson Botega / Agencia RBS

Depois de semanas de preparação, chegou a hora de enfrentar – e aproveitar – a Maratona Internacional de Porto Alegre. As provas de 5, 10 e 21 quilômetros acontecem na manhã de sábado. Já quem vai encarar os 42 quilômetros terá que acordar bem cedo no domingo.

Ao todo, 30 mil corredores vão tomar conta da cidade, aproveitando o visual da nossa orla e um trajeto praticamente sem subidas e descidas, em uma prova considerada por muitos atletas experientes como a melhor maratona do Brasil.

Quase metade dos participantes, 47,5%, vem de outros estados do país. Porto Alegre já está cheia de visitantes e o fim de semana terá, sim, mudanças importantes no trânsito e na mobilidade de quem vive aqui. Outro dado curioso é que corredores de 310 cidades gaúchas diferentes estarão presentes na prova.

Eu, como já contei aqui há alguns dias, estou participando do Corre RS, um desafio de comunicadores do Grupo RBS. Vou correr a prova de 21 quilômetros, a meia maratona, ao lado dos repórteres esportivos Arildo Palermo e Mateus Trindade. Já o Gordo Léo, da Rádio Atlântida, participa da prova de 5 quilômetros, enquanto minha parceira no Jornal do Almoço, Cristina Ranzolin, deve encarar a rústica de 10 quilômetros.

Independentemente da distância, correr essa prova é algo especial para cada um dos 30 mil participantes dessa grande festa do esporte. Porque quem corre não corre apenas no dia da prova. Foram semanas – às vezes meses – de treinos, disciplina, dores, superações e expectativas para chegar até aqui com a ansiedade de finalmente ouvir a largada.

Cada corredor carrega consigo um objetivo, mas também um motivo que o fez começar. Alguns querem bater recordes pessoais. Outros buscam saúde, qualidade de vida ou equilíbrio emocional. Há ainda quem encontre na corrida um momento de liberdade, de silêncio ou de reencontro consigo mesmo.

No fim, todos ganham algo em comum: saúde, felicidade e a sensação indescritível de perceber que é possível conquistar aquilo que parecia distante.

A corrida é sobre você e você mesmo. Sobre superar limites, vencer inseguranças e descobrir, passo após passo, a sua melhor versão.