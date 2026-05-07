Intensidade me define

"Hiperfoco" pode gerar grande produtividade e aprendizado, mas também traz risco de negligenciar outras áreas da vida. lil artsy / Pexels

Sou daquelas pessoas que vivem em estado de hiperfoco. Quando alguma coisa desperta meu interesse, mergulho de cabeça. Entrego intensidade, dedicação e uma curiosidade quase obsessiva. Passo dias pensando no mesmo assunto, pesquisando, consumindo informações e reorganizando minha rotina em torno daquele novo centro de atenção. Talvez esse seja o traço mais marcante da minha personalidade: a capacidade ou a necessidade de me apaixonar profundamente por algo.

Como quase tudo na vida, isso tem dois lados.

O lado positivo é não ter medo do mergulho. Eu me jogo sem pensar muito nas consequências e vou até as profundezas desse novo universo que está tomando conta de mim. Leio, estudo, assisto, testo, comparo, pergunto e vou aproveitando a caminhada cheia de descobertas. A novidade, aliás, sempre teve um poder enorme sobre mim. Existe algo de mágico no desconhecido.

O cérebro parece enlouquecer diante de algo novo. Talvez isso explique por que eu adoro maratonar séries: existe prazer em descobrir personagens, universos e histórias. Nos últimos tempos, por exemplo, fiquei completamente fissurado pela descoberta da polilaminina. Assisti dezenas de entrevistas, li artigos científicos, reportagens, relatos e passei horas conectando informações sobre a pesquisa da professora Tatiana Sampaio. Para quem ainda não ouviu falar, essa proteína vem ajudando pessoas com lesões medulares a recuperar movimentos, algo que parecia impossível há alguns anos.

É impressionante perceber como certos temas conseguem capturar totalmente nossa atenção. E talvez exista algo bonito nisso: permitir-se encantar. Num mundo em que tudo dura poucos segundos, manter interesse genuíno por alguma coisa parece quase um ato de resistência.

Mas existe também o lado ruim do hiperfoco. Quando um pensamento domina completamente a mente, ele pode se tornar parecido com um relacionamento tóxico: ao mesmo tempo em que fascina, também consome. Concentrar energia demais em um único assunto, hobby ou objetivo faz com que outras áreas da vida sejam deixadas de lado. Amigos, descanso, rotina, equilíbrio, tudo começa a perder espaço.

É como se houvesse uma substituição de interesses. O problema é que, muitas vezes, a gente só percebe isso quando já está emocionalmente esgotado.

Nos últimos anos, tenho tentado buscar equilíbrio, mesmo sendo alguém naturalmente intenso. E talvez essa seja uma das tarefas mais difíceis para quem funciona na lógica do “tudo ou nada”.