Em busca de prazer

Prazer, para deixar bem claro, vai muito além de sexo. Siam / adobe.stock.com

O sucesso ou o fracasso de qualquer pessoa está diretamente ligado à busca por prazer. Estou convencido de que é isso que nos move. Nosso cérebro primitivo, por si só, já tem a tendência de fazer de tudo para alcançar esse êxtase. E vai além: o próprio convívio social reforça e estimula esse comportamento.

Prazer, para deixar bem claro, vai muito além de sexo. Aliás, o sexo – ou a sexualização como instrumento de satisfação – pode ser visto como algo extremamente instintivo, básico e até simplista. Embora seja ótimo, é claro.

Uma pessoa se torna realmente interessante quando descobre outros prazeres e passa a nutrir suas emoções e pensamentos com diferentes formas de satisfação. Não vou entrar em definições de dopamina ou outros neurotransmissores, porque essa não é a minha área. Prefiro me concentrar naquilo que faço melhor: observar o comportamento humano.

É muito bom ver alguém transbordando felicidade por ter iniciado algo que traz prazer, preenchendo espaços antes dominados por tristeza ou negatividade. Tenho corrido bastante e, com isso, recebo diariamente mensagens de pessoas que se reencontraram ao retomar a prática de esportes com intensidade. Isso é prazer de qualidade.

E vou além: viajar nos deixa muito felizes (ou, pelo menos, deveria). Mas o que, na sua rotina, arranca gargalhadas de você? O que te faz vencer a preguiça? O que te motiva a sair de casa? Independentemente da resposta, o prazer está presente em qualquer iniciativa.

Mas como diferenciar prazer bom de prazer ruim? Os excessos costumam indicar perigo. Comer é ótimo, mas comer demais…

Além do exagero, existe também a questão do equilíbrio. E se a fonte desse prazer desaparecer de repente? Como você ficará amanhã? Se alguém apaixonado por corrida sofre uma lesão e precisa parar, o mundo acaba? Não pode ser assim.