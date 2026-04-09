Marco Matos

Marco Matos

Apresentador do Jornal do Almoço. Mas aqui, você vai conhecer o “Marco” além das notícias: um apaixonado por coisas simples, natureza, cachorros e gastronomia. Um curioso com a cabeça cheia de percepções do cotidiano e de boas reflexões.

Terra em transe
Opinião

O caos da eterna crise

Em um cotidiano sufocado por colapsos sucessivos, a normalização do absurdo talvez seja o sinal mais alarmante do nosso tempo

Marco Matos

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