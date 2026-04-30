No ritmo da liberdade

A Maratona Internacional de Porto Alegre acontece nos dias 30 e 31. André Ávila / Agência RBS

Dar o nó no tênis é o primeiro passo de qualquer corredor. Eu confiro pelo menos duas vezes cada pé, sem correr o risco de o cadarço se soltar no meio do caminho. Inclusive, passo o cadarço pelo último furo do tênis para fazer o chamado “nó de corredor”. Funciona muito bem.

Daí em diante, estou pronto para praticar a atividade física mais democrática que existe. Afinal, basta um par de tênis e vontade para sair por aí. Não importa a distância, o ritmo ou a marca das roupas. Correr é uma das mais puras expressões de liberdade.

O corpo entra em sintonia. As passadas marcam o ritmo, a respiração acompanha o movimento, e o olhar segue sempre adiante. Quem corre aprende a deixar para trás o que pesa na mente. Nenhum pensamento negativo resiste por muito tempo à insistência de quem segue, mesmo diante do cansaço.

Nunca vi um corredor amador cruzar a linha de chegada chorando de tristeza. Entre os profissionais, há disputa e pressão. Já nas corridas de rua, o desafio é outro: é você contra você mesmo.

Correr é superar os próprios limites. É evoluir um pouco a cada semana, sem pressa. É também uma forma de se reconectar com a cidade onde se vive, de perceber detalhes que passam despercebidos no dia a dia. É sentir a vida acontecendo no presente.

No ano passado, Porto Alegre recebeu o título de capital das corridas de rua – e não foi por acaso. A cidade sediou quase 100 provas, mais de uma por fim de semana. A orla é um espetáculo à parte: correr ali pela manhã ou no fim da tarde é sempre especial. Com o pôr do sol, então, a motivação ganha um reforço extra.

Agora entramos no mês da Maratona Internacional de Porto Alegre, que acontece nos dias 30 e 31 de maio. Milhares de pessoas estarão reunidas, todas movidas pela mesma paixão. Entre elas, estarei eu, ao lado de colegas do grupo RBS – Cristina Ranzolin, Mateus Trindade, Arildo Palermo e o Gordo Léo – participando do projeto Corre RS, do Globo Esporte.