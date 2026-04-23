Marco Matos

Marco Matos

Apresentador do Jornal do Almoço. Mas aqui, você vai conhecer o “Marco” além das notícias: um apaixonado por coisas simples, natureza, cachorros e gastronomia. Um curioso com a cabeça cheia de percepções do cotidiano e de boas reflexões.

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Opinião

Códigos ocultos de conduta

Há convenções que ninguém ensina, mas cuja quebra produz desconfortos imediatos e difíceis de nomear

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