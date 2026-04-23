Códigos ocultos de conduta

Poderíamos lembrar ainda de quem entra no elevador antes de deixar os outros saírem. Cottonbro Studios / Pexels

Um homem entra num banheiro coletivo. Caminha até o local onde estão dispostos, na parede, os mictórios. Mas, entre todos os que estão livres, ele escolhe parar bem ao lado de um que está ocupado por outro homem.

Esse é um exemplo de quebra de etiqueta daquelas que não estão escritas em lugar nenhum. Se você é mulher, talvez não entenda, mas, num banheiro masculino, essa é uma regra de ouro — a não ser que o local esteja lotado, como numa festa, por exemplo. Existe ali um código silencioso de convivência, uma espécie de acordo tácito que dispensa explicações, mas exige cumprimento.

Outra situação estranha é aceitar beber, comer ou pegar algo que alguém ofereceu apenas por educação. É muito fácil identificar quando uma pessoa fica constrangida e se dispõe a partilhar algo pelo espírito de coletividade. Nessas horas, a não ser que haja insistência genuína, é melhor recusar. O “imagina, pode pegar” nem sempre quer dizer exatamente isso.

Há também a visita que chega sem avisar. Ora, isso é coisa do passado. O “estava passando aqui na frente e resolvi entrar” já não é bem recebido. Visitas precisam ser combinadas previamente. E, arrisco dizer, também convém alinhar o horário de término antes mesmo de começar. Assim, o dono da casa descansa no momento que planejou e não precisa enfrentar o constrangimento de esperar que alguém perceba, sozinho, que já passou da hora.

De uns anos para cá, outra ação que beira a indelicadeza é telefonar sem aviso. Num mundo dominado por mensagens de texto, criou-se a expectativa de um “posso te ligar agora?” antes da chamada.

Poderíamos lembrar ainda de quem escuta áudios em público sem fone de ouvido, de quem entra no elevador antes de deixar os outros saírem, ou daquele que responde “vamos marcar” sem a menor intenção de marcar. Pequenas quebras de um manual invisível.