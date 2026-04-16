Cheio de manias

Sinto um prazer estranho ao tomar água bem gelada, daquelas que doem o céu da boca. Vecteezy / Chatuwat Onkhamla

Pequenos interesses individuais moldam a personalidade de todos nós. É nos detalhes que a gente se diferencia uns dos outros. E muitas dessas pequenas coisas não são exatamente escolhas conscientes: são naturais, orgânicas, quase instintivas. Não dá para decidir previamente todas essas micro características que nos compõem. Elas simplesmente acontecem, se repetem e, aos poucos, passam a nos definir.

Eu, por exemplo, sinto um prazer estranho ao tomar água bem gelada, daquelas que doem o céu da boca. E se essa água ainda trouxer o leve gostinho de jarra de vidro da geladeira, aprecio mais ainda. Não conto isso para quase ninguém. Parece irrelevante, insignificante para os outros, mas existe ali um conforto que é só meu.

Foi pensando nesse tipo de sensação que comecei a reparar nesses hábitos e gostos que muita gente define como mania. A lista é quase interminável: colocar as meias uma dentro da outra formando pares perfeitos; guardar potes de vidro sempre junto com as tampas; escrever meu nome apenas na segunda página dos livros; observar cuidadosamente a escova de dentes antes de iniciar a escovação; deixar o controle da TV repousando no braço do sofá – e por aí vai. São pequenos rituais que organizam silenciosamente o cotidiano.

Tudo isso é pessoal e intransferível, como convites para eventos desimportantes que só fazem sentido para quem os recebe. Pode parecer banal, mas há identidade nessas escolhas repetidas.

O grande choque dessas nano personalidades acontece, quase sempre, nas relações sociais. Acredito firmemente que entrar em guerra de manias pode ser mais destrutivo do que tentar transformar comportamentos realmente graves ou relevantes.

Pense comigo. Quando algo no nosso modo de agir causa desconforto no outro, em geral somos orientados a fazer uma autoanálise e buscar algum ponto de melhora. Em situações mais sérias, identificar o motivo do incômodo costuma ser mais simples. Só esse processo já gera transformação, ainda que inconsciente.

Mas nas pequenas coisas, nos detalhes minúsculos, não há critérios claros que justifiquem a mudança. E aí mora o perigo: a aparente irrelevância esconde algo maior. Por trás das manias habitam nossas fortalezas, nossas zonas de segurança.