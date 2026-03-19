O prazer da ansiedade boa

Marco Matos

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Apresentador do Jornal do Almoço. Mas aqui, você vai conhecer o “Marco” além das notícias: um apaixonado por coisas simples, natureza, cachorros e gastronomia. Um curioso com a cabeça cheia de percepções do cotidiano e de boas reflexões.

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