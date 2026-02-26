Pelo fim dos segredos

Os outros têm um peso enorme sobre nossos segredos. yurakrasil / stock.adobe.com

Parem as máquinas! Vou revelar um segredo.

Mas, afinal, o que é um verdadeiro segredo? Por definição, é algo que ninguém além de você sabe. Ora, se é assim, bastaria contá‑lo para que deixasse de ser segredo. Pensando por essa lógica, segredos só existiriam quando não fossem compartilhados com ninguém.

Segredo também nasce do desejo de esconder algo – seja por vergonha ou por segurança. Não fossem os estelionatários e golpistas, os segredos ligados à segurança talvez pouco importassem. A vergonha, sim, é o que alimenta a curiosidade alheia.

O que você guarda em segredo? O que já fez e ninguém mais sabe? Ou, ainda, o que você faria se tivesse a certeza absoluta de que ninguém jamais descobriria?

Já pensou nisso antes? Faz agora. Eu te dou um tempinho antes que continues a ler esta coluna.

Reflita sobre as tuas vontades.

Já pensou? O que realmente me interessa aqui é algo que você tem vontade de fazer, mas sente que não deve. Confessar certos desejos a si mesmo pode ser difícil. Mas tenta.

Na maior parte das vezes, aquilo que você não realiza só não acontece por medo – não exatamente de que os outros descubram, mas de que comentem, aumentem, riam, debochem.

Os outros têm um peso enorme sobre nossos segredos.

A gente costuma olhar para o segredo pela perspectiva de quem o esconde, de quem o guarda a sete chaves. Hoje, proponho o contrário: quero imaginar tudo o que existe do outro lado – todas as outras pessoas do mundo que não conhecem e nem podem imaginar o que está escondido.

Lamento informar, mas para 99,99% da população mundial a tua (e a minha) vida são absolutamente insignificantes – e teus segredos, irrelevantes. Reconhecer nossa insignificância é libertador. E dentro desse grupo está boa parte das pessoas que nos conhecem, mas que pouco se importam com o que fazemos ou deixamos de fazer.

Para os míseros 0,000001% de pessoas que realmente nos julgariam pelos nossos segredos, restaria o quê? Eu respondo: para essa gente, a revelação dos teus segredos não passa de uma fofoca saborosa.

E é por dar importância a essa minúscula parcela de pessoas que tanta gente passa a vida sem viver o que verdadeiramente gostaria.