Marco Matos

Marco Matos

Apresentador do Jornal do Almoço. Mas aqui, você vai conhecer o “Marco” além das notícias: um apaixonado por coisas simples, natureza, cachorros e gastronomia. Um curioso com a cabeça cheia de percepções do cotidiano e de boas reflexões.

Inibição
Opinião

Pelo fim dos segredos

A vergonha, sim, é o que alimenta a curiosidade alheia

Marco Matos

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