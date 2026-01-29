Saudade de ser criança na praia

Na minha infância, essa viagem eram o grande momento do ano. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Ainda posso sentir os pedacinhos de açúcar que ficavam grudados nos lábios depois de morder o sonho recheado com mumu. Todas as manhãs, pelas ruas de Areias Brancas – um dos bairros de Arroio do Sal – o garoto passava de bicicleta anunciando a produção que a mãe dele tinha feito. Além dos de mumu, também havia os recheados de goiabada, mas esses nunca fizeram tanto sucesso comigo.

Os sonhos de mumu fazem parte das minhas mais belas lembranças dos veraneios da infância.

Também recordo, com saudade, as tardes em que eu caminhava até a esquina onde funcionava um fliperama, um grande salão cheio de jogos eletrônicos. Em um dos cantos, uma enorme moto de polícia me encantava. Quase todas as minhas fichas alimentavam aquelas luzes e o barulho da sirene, enquanto eu imaginava pilotar atrás de algum assaltante.

Eu quase sempre era o mais novo entre os primos. Ficava distraído naquela moto enquanto eles preferiam jogar sinuca.

As noites eram ainda mais especiais! Minha família chamava de dindinho um caminhão adaptado para transporte de passageiros entre Areias Brancas e Arroio do Sal. A música alta e as luzes coloridas eram certeza de diversão. O passeio sempre incluía uma passada rápida para ver alguma coisa no camelô, mas o destino mesmo era um grande salão de baile com música ao vivo.

Nas mesas redondas sentavam meus pais, meus tios, minhas tias e todos da idade deles. Meus primos iam atrás de paqueras. Eu, pequeno ainda, ficava de “castigo” com os adultos, ouvindo músicas que aprendi a gostar e me deliciando com uma porção generosa de batata frita e um guaraná.

Para uma criança como eu, as viagens para a praia eram o grande momento do ano. Era quando minha família inteira se reunia. Entre queimaduras de águas-vivas, jacarés e furadas de ondas, construí memórias que pretendo nunca esquecer.

A partir da próxima semana, vou ter a satisfação de encontrar algumas famílias que ainda não conheço, para compreender seus hábitos e me aprofundar nas lembranças que elas têm do nosso litoral.

O Jornal do Almoço será apresentado da casa de telespectadores que estão veraneando, aproveitando as nossas praias, curtindo as férias ou que moram pertinho do mar.