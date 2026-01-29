Marco Matos

Apresentador do Jornal do Almoço. Mas aqui, você vai conhecer o “Marco” além das notícias: um apaixonado por coisas simples, natureza, cachorros e gastronomia. Um curioso com a cabeça cheia de percepções do cotidiano e de boas reflexões.

Memórias
Opinião

Saudade de ser criança na praia

A partir da próxima semana, o JA será apresentado da casa de telespectadores que estão aproveitando nosso litoral

