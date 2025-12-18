O raleio de fim de ano

No raleio, o agricultor precisa decidir quais frutos vai tirar do pé ainda pequenos para que a árvore tenha força de nutrir os pêssegos que ficam presos aos galhos. Aryel Martins / RBS TV

O agricultor caminha pelo pomar de pessegueiros com o olho apurado para fazer o raleio. É quando ele decide quais frutos vai tirar do pé ainda pequenos para que a árvore tenha força de nutrir os pêssegos que ficam presos aos galhos e, que assim, esses cresçam e fiquem ainda mais bonitos.

A nossa vida exige escolhas. Um raleio para limar aquilo que só consome nossa energia e nos impede de crescer e dar valor ao que, de fato, importa.

Talvez seja hora de tirar do galho aquilo que não faz sentido, para dar espaço ao que realmente importa

Pensando bem, tudo que abandonei é tão importante como os meus sonhos. Poderia até dizer que abrir mão tem um preço, muitas vezes bem alto. E é essa a responsabilidade em fazer as escolhas da vida adulta. Como garantir bons frutos?

E não há época melhor para esse raleio do que o fim do ano. Nossa lógica é acumular: planos, metas, tarefas. Queremos fazer tudo, começar tudo, abraçar tudo. Mas já parou para pensar no que você gostaria de não fazer mais? Talvez seja hora de tirar do galho aquilo que não faz sentido, para dar espaço ao que realmente importa.

O raleio é um ato de coragem. É dizer “não” para algumas coisas para que outras possam florescer. É abrir mão de caminhos que pareciam promissores, mas que não cabem mais na nossa história. É aceitar que não somos infinitos. Nem em tempo, nem em energia. E que, para viver melhor, precisamos escolher.

No pomar, o agricultor sabe que não pode deixar todos os frutos no galho. Se fizer isso, nenhum deles será bom. Na vida, acontece o mesmo: quando tentamos abraçar tudo, acabamos sem força para nutrir o que realmente vale a pena.

Quantas vezes ao longo desse ano você chegou em casa esgotado. Não é apenas cansaço físico e mental, mas com a sensação de caminhar, correr e permanecer no mesmo lugar, sentindo as mesmas sensações. O frio na barriga do novo ainda existe na tua rotina?

No fim, o segredo não está em ter tudo. Está em escolher bem o que fica.

Mas saber o que fica, o que vai embora? No pomar até existe uma lógica, mas e na vida? Acredite na intuição, ela é poderosa e deve ser usada justamente nesses momentos. Vá em frente: banque suas escolhas.