Esta é a 40ª edição do Natal Luz. Gabriel Costa / Agencia RBS

Gramado merece toda a fama que tem. É uma cidade cheia de motivos para se orgulhar. Atrai turistas do Brasil todo que sonham em passar alguns dias da vida nessa pequena cidade da serra gaúcha.

Tudo em Gramado vira atração: o frio, o natal, o cinema, a gastronomia. É também um polo de eventos de negócios e de simpósios profissionais. A cidade funciona bem: é limpa, organizada, tem estrutura hoteleira capaz de receber bem e um clima muito bom em qualquer época do ano.

Pra onde a gente olha vê beleza. Eu resolvi escrever sobre isso aqui na minha coluna porque frequentemente leio algum comentário que reclama dos preços absurdos das atrações, diz que a cidade está lotada e sem condições de andar de carro, além de reclamar de várias outras coisas. Acredite, tem quem diga que a cidade é brega!

Tem também aqueles que atacam Gramado dizendo que a comparação com cidades da Europa é absurda. “Tudo é muito artificial” escreveram numa foto que publiquei esses dias.

Vou responder educadamente para quem pensa assim.

Primeiro ponto: a cidade merece o destaque que tem pelo simples fato que moradores criaram essa atmosfera turística. O desenvolvimento teve apoio de empreendedores capazes de construir aqui perto da gente um paraíso da diversão.

Segundo ponto: como qualquer destino turístico, os preços são acima do que a gente encontra em qualquer outro lugar. Entretanto eu mesmo fui num restaurante onde almocei por R$ 50, com um refrigerante. Tem opções mais luxuosas, tem! Mas procurando bem dá pra aproveitar e não castigar o bolso.

Terceiro ponto: fico feliz em ter isso aqui pertinho. Poucas horas de viagem de carro ou de ônibus e a gente chega ali. Não precisa guardar dinheiro a vida toda e cruzar o Atlântico para ver uma cidade segura, bonita, cheia de canteiros floridos e com atrações de peso internacional.

Aos que acham “brega” não tenho muito o que dizer. Cada um tem um gosto. E, muito provavelmente, quem acha brega deve ter dinheiro para ir a Dubai ou Miami passar um fim de semana só para fazer compras.

Gramado é tão incrível que daqui alguns dias o rei Roberto Carlos vai gravar o especial de fim de ano da TV Globo na cidade. E hoje à noite o Globo Repórter destaca a magia desse universo de Natal que só Gramado é capaz de criar no Brasil. Um lindíssimo trabalho da talentosíssima Isabel Ferrari.