Dua Lipa, Tarcísio do Acordeon, Marília Mendonça e Gal Costa

Cantora inglesa Dua Lipa. Angela Weiss / AFP

Eu já sei quais foram as músicas que mais ouvi em 2025. Nem preciso que o aplicativo que eu uso disponibilize a famigerada retrospectiva. Aquela mesma que todo mundo posta como se alguém estivesse interessado em saber quais são seus artistas favoritos. Aliás, é bem provável que, a partir da semana que vem (início de dezembro), essas listas passem a pipocar nas redes sociais! Prepare-se para ver timelines lotadas de gráficos coloridos e rankings que, sinceramente, só importam para quem publica.

O título desta coluna traz nomes de quem eu mais escutei neste ano. Ele não diz nada profundo — e de fato importante — sobre mim. Revela apenas a pontinha do meu gosto musical, uma fotografia de um período em que escutei alguns álbuns em looping e outros não.

Lembro bastante dos antigos cadernos de recordações. Faz poucos anos que encontrei um guardado em uma caixa na casa dos meus pais. Talvez você também lembre, já que eles eram muito comuns nos anos 90. Tinha a primeira página onde quem assinava escolhia um número e, nas páginas seguintes, perguntas variadas no topo e, ao lado dos números, as respostas de quem levava o caderno para casa.

Era assunto sério na escola! Ai de quem pegasse o caderno de recordações de alguém e não devolvesse no dia seguinte. Tinha também uma pergunta específica que todos ficavam curiosos em ler: “quem você acha mais bonito da turma?” Do meio do caderno em diante, cada pessoa tinha uma página inteira para deixar uma “recordação”. É daí que vem o nome da brincadeira. Mas a grande sacada do caderno de recordações é que, no fim das contas, só o dono tinha o resultado completo. Os outros sempre acabavam lendo parcialmente.

Essas modinhas digitais de escancarar o que você mais pediu para comer, o que mais ouviu, o que mais assistiu… é bem chato. A gente vive uma era em que tudo precisa ser compartilhado, como se a validação viesse do número de curtidas. Será que não estamos perdendo a graça do mistério?