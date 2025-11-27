Marco Matos

Apresentador do Jornal do Almoço. Mas aqui, você vai conhecer o “Marco” além das notícias: um apaixonado por coisas simples, natureza, cachorros e gastronomia. Um curioso com a cabeça cheia de percepções do cotidiano e de boas reflexões.

Meus mais ouvidos
Opinião

Dua Lipa, Tarcísio do Acordeon, Marília Mendonça e Gal Costa

Nem preciso que o aplicativo disponibilize a famigerada retrospectiva para saber as músicas que dominaram meu ano

