Bastidores de viagens

Há quatro anos, o Jornal do Almoço caiu na estrada para mostrar o Rio Grande do Sul de perto. A ideia nasceu em 2022, durante as comemorações dos 50 anos do telejornal mais tradicional do Estado. Na época, eu ainda apresentava a previsão do tempo quando embarquei nessa aventura.

O sucesso foi tanto que as visitas a festas, feiras e comunidades viraram parte do nosso calendário. Todo ano surge a mesma pergunta: quais cidades o JA vai visitar desta vez?

Nesta sexta-feira (21), partimos para a última viagem de 2025. O destino é Canela, na serra gaúcha, que vive o clima mágico do Sonho de Natal.

Confesso: é uma coincidência feliz. Não só porque nasci na Serra, mas porque amo suas paisagens, atrações, o clima e tudo que envolve essa região.

Nosso ano começou em Campo Novo, quase na fronteira com a Argentina. Foi um programa cheio de histórias sobre a vida no campo e o agronegócio — e com direito a um calorão daqueles, que só passou depois que tomei um banho de “leite” junto com os vencedores do concurso leiteiro.

Essas viagens sempre rendem bastidores divertidos — alguns impublicáveis. Com o programa deste sábado (22), chegaremos a 20 edições especiais em 2025. Ou seja: 20 viagens!

Em uma delas, esqueci todos os itens de higiene pessoal; em outra, a colega Shirlei Paravisi ficou sem figurino; e, em Santa Cruz do Sul, deixamos a Cristina Ranzolin na recepção do hotel porque ela estava distraída tirando fotos.

Muita gente pergunta como conseguimos aparecer tão rápido em praças pelo Estado. Avião? Nada disso! Nosso parceiro é o Gustavo, motorista do ônibus que nos leva para todos os cantos.

E que ônibus especial! Não tem camas nem adesivos como os das bandas, mas tem mate, bolachinhas e boas conversas que viram histórias.

Outra curiosidade: em todas as cidades ganhamos presentes. Eu e a Cristina adoramos os mimos — cuias personalizadas, canecas com nossos rostos, biscoitos com nossas imagens... Sem falar nas geleias, cremes e cartinhas. Mas, sinceramente, o que mais nos toca são os abraços e os sorrisos que nos recebem em cada rincão.