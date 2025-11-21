Marco Matos

Apresentador do Jornal do Almoço. Mas aqui, você vai conhecer o “Marco” além das notícias: um apaixonado por coisas simples, natureza, cachorros e gastronomia. Um curioso com a cabeça cheia de percepções do cotidiano e de boas reflexões.

Quatro anos na estrada
Opinião

Bastidores de viagens

Em todas as cidades ganhamos presentes. Mas, sinceramente, o que mais nos toca são os abraços e os sorrisos que nos recebem em cada rincão

Marco Matos

