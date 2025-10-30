Corra atrás de tranquilidade. E do teu próprio sorriso. cocopicfotografia / stock.adobe.com

Solte o que não te faz bem. Deixe no passado tudo aquilo que te atrasa. Abra espaço na tua vida para o que você ainda nem imagina o quanto vai te fazer bem.

Nenhum de nós consegue estar verdadeiramente conectado a dezenas de coisas, atividades e pessoas ao mesmo tempo. Fazemos escolhas.

Definimos prioridades. O que é imprescindível para que a rotina siga o fluxo que precisa seguir. Encaixamos nas nossas vidas pessoas por quem temos carinho, afeto, paixão. Encontramos o que fazer a todo instante.

Por mais que a gente deseje o que é perfeito, às vezes, ao nosso redor, soa um sinal de alerta. Nem tudo faz bem o tempo inteiro.

É preciso entender que as pessoas mudam. O tempo todo. Não somos os mesmos de cinco anos atrás. Nem eu, nem você, nem quem te cerca. Será que quem você se tornou ainda tem afinidade com quem se tornou aquela pessoa que te acompanha? Vale para colega de trabalho, amigo, namorado, marido...

Quem te incentiva a seguir o teu propósito? Quem te afasta dos teus objetivos? O que te aproxima do que você quer para si? E o que te distancia disso?

Dói perceber que rupturas são necessárias. Mas elas são. E não se trata de descartar pessoas que “serviram” por algum tempo. É sobre alinhar tua jornada à expectativa que você tem para ti.

O meio em que estamos inseridos determina muito, senão tudo, do que somos. Pai e mãe sempre disseram: “Me diga com quem andas e te direi quem és.” Faz todo sentido.

Não jogue nas costas de uma falsa lealdade a falta de coragem de partir. O que está pesado demais não se sustenta sem adoecer.

E por que, então, em alguns momentos, a gente adoece? Porque as nossas relações adoecem. A gente se acomoda, sorri menos, vai deixando de ser quem é. Deixa de remar em direção aos próprios sonhos.

Não te culpe por dizer adeus. Por partir sem remorso.

Solta. Larga de mão. Vai.

Não olhe para trás. Olhe para dentro.

Veja o mundo com os teus princípios e valores. E tudo bem se errar ali na frente.

Ninguém se arrepende por fazer o melhor por si mesmo. Mas quantas vezes a gente se rasga por ter entregado tudo a alguém que nem deu valor?

Não corra atrás de um “obrigado”, de uma validação boba de quem talvez nem te valorize como você imagina.