Já é Natal na Serra Gaúcha

Gramado dá aula de encantamento. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Essa frase, dita por tantos apresentadores de telejornais ao longo dos anos, sempre me soa como um anúncio de boas notícias. É o nosso “já é ano novo na Austrália”, só que com luzes, bonecos gigantes e o cheiro de chocolate quente no ar.

Em nenhum outro lugar do planeta o Natal começa tão cedo.

Enquanto cidades como Colmar, Estrasburgo, Edimburgo, Viena, Berlim e Tóquio ainda estão montando suas estruturas, esperando novembro chegar, aqui no sul do Brasil o Papai Noel já está de agenda cheia.

Nova Iorque até tenta. Nesta sexta-feira, dia 24, inaugura uma vila de inverno com temática natalina. Mas é só à noite. E mesmo assim, não ganha da nossa antecipação e da grandiosidade do nosso espetáculo.

Porque é em Gramado, na Serra Gaúcha, que o Natal começa de verdade.

Neste ano, o primeiro compromisso do bom velhinho está marcado para esta quinta-feira, dia 23. É quando se acendem as luzes do Natal Luz, o maior evento do Rio Grande do Sul — e talvez o mais encantador do país.

Está cedo demais? Alguns diriam que sim. Eu discordo.

A hora certa para que a magia do Natal esteja entre nós é justamente essa: a de chegar antes de todo mundo. Porque o Natal não é só uma data. É um sentimento. E quanto mais tempo ele durar, melhor.

Ver as luzes acesas, os bonecos ganhando vida, a imaginação tomando forma diante dos nossos olhos... é como ser criança de novo. E quem não quer isso?

Gramado dá aula de encantamento. Mesmo lotada, a cidade nos ensina a acreditar em coisas boas: em segurança pública, em caminhar sem medo à noite, em se perder pelas ruas e se encontrar diante de vitrines decoradas com capricho. Tudo parece feito para nos lembrar que ainda dá pra sonhar.

Quase 3 milhões de pessoas devem passar por lá até janeiro. Gente de todo o Brasil. E alguns gringos também. Os espetáculos pagos são um bônus — o desfile, por exemplo, é uma experiência única para quem tem ingresso. Mas quem está na rua também é envolvido pela mesma magia. Porque o Natal Luz é democrático. É para todos.