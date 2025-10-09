Marco Matos

Marco Matos

Apresentador do Jornal do Almoço. Mas aqui, você vai conhecer o “Marco” além das notícias: um apaixonado por coisas simples, natureza, cachorros e gastronomia. Um curioso com a cabeça cheia de percepções do cotidiano e de boas reflexões.

Vale Tudo
Opinião

Comemorar a morte de Odete Roitman é aceitar assassinato como vingança

A ficção não nos isenta de refletir sobre o que é certo ou errado

Marco Matos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS