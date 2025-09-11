Marco Matos

Marco Matos

Apresentador do Jornal do Almoço. Mas aqui, você vai conhecer o “Marco” além das notícias: um apaixonado por coisas simples, natureza, cachorros e gastronomia. Um curioso com a cabeça cheia de percepções do cotidiano e de boas reflexões.

Democracia
Opinião

Tudo vai dar pé

O ser humano é um complexo e a política é só uma pequena parte daquilo que cada um de nós tem o livre arbítrio para escolher

Marco Matos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS