Tudo vai dar pé

Gilberto Gil se apresentou em Porto Alegre no último sábado (6). Renan Mattos / Agencia RBS

Já faz quase uma semana, mas eu sigo impactado pela arte de Gilberto Gil. O show nem era uma das minhas prioridades nesse ano, nem tinha me programado com tanta antecedência e até cheguei a cogitar a hipótese de não ir.

Eu fui de última hora. Decidi mesmo na véspera e parti para o estádio com uma sensação que o show seria bom, mas jamais poderia prever o quanto aquela noite seria inspiradora.

Gil dispensa apresentação e está acima de qualquer tipo de avaliação. Ele é ímpar, incrível e impressionante! Tem gente que pode até dizer não gostar das músicas, mas discordar da genialidade musical dele e não reconhecer que ele é, simplesmente, um gigante, é pura bobagem.

Invadidos e contaminados por um radicalismo político prejudicial para o país, para a sociedade e para cultura, não foram poucos os comentários em uma postagem que fiz sobre o show alegando que Gil não era tão bom assim, que jamais assistiriam a um show dele, que ele usa o palco para fins partidários... enfim, muita abobrinha.

Não que os artistas não tenham posições políticas. Sempre tem. Aliás Gil foi até ministro no governo Lula. Mas reduzir a produção cultural de um artista ao alinhamento político é um grande equívoco. Assim como reduzir o conhecimento acadêmico de um pós-doutor respeitadíssimo na sua área de estudo apenas por ele ter sido indicado reitor de uma universidade por um presidente que você não gosta é um grave erro (aqui estou falando do caso do ex-reitor da UFRGS, Carlos Bulhões, que acabou nomeado por Bolsonaro e enfrentou muitas críticas).

O ser humano é um ser complexo e a política é só uma pequena parte daquilo que cada um de nós tem o livre arbítrio para escolher. Obviamente, considerando que a gente vive num país democrático — e democracia é inegociável.

É ela que me dá direito a escrever o que eu penso. É ela que te dá direito a escrever um e-mail e me criticar. É ela que permite que a gente expresse nossas opiniões e ideias, desde que essas opiniões e ideias não sejam carregadas de ofensas pessoais e mentiras.

Gil produziu centenas de canções e muitas delas serão eternas. Muito da obra de Gil foi produzido no período sombrio da ditadura. Ele também fez música da luta para ter de volta a liberdade.