Pressão 12 por 8, paracetamol e autismo: os perigos da desinformação são gigantescos

Agora a pressão 12 por 8 é definida como pré-hipertensão. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Uma notícia revolucionou os lares brasileiros e transformou a semana de quem se orgulhava de ter a pressão arterial em 12 por 8 numa grande bagunça! Como assim que 12 por 8 não é mais o equilíbrio perfeito entre as pressões sistólica e diastólica?

Agora a tal pressão 12 por 8 é definida como pré-hipertensão: um claro sinal amarelo para reduzir o sal na comida e aumentar a prática de exercícios físicos. Essa mudança, embora uma grande surpresa para nós, entre cardiologistas já era debatida há muito tempo.

A hipertensão pode levar a morte e está diretamente associada ao risco de infarto e de AVC. É uma doença séria que atinge 3 em cada 10 brasileiros. O aumento da pressão arterial preocupa até entre os jovens. Definir um novo parâmetro dar o alerta e iniciar os cuidados para não extrapolar os limites do corpo faz todo sentido. E é isso que a sociedade brasileira de cardiologia fez com essa mudança.

A ciência não é imutável. Todo o dia algo novo é descoberto e números mágicos como o 12 por 8 entram pra hall dos desatualizados. Esse é um dos lados dessa história.

Se já vimos a cara, vamos a coroa das mudanças científicas: a criação de boatos e desinformação.

Se o 12 por 8, tão confiável a vida inteira para todos nós agora é coisa do passado, o que fazer ao ouvir o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que gestantes que tomam paracetamol aumentam as chances de os filhos terem autismo?

Foi isso que ele disse na última segunda-feira (22) e ainda pontuou que a FDA (agência americana que regula os medicamentos — equivalente a Anvisa no Brasil) iria passar a alertar médicos sobre esse alto risco e a associação de autismo com o consumo de paracetamol por gestantes.

Bastaram alguns minutos e até a Organização Mundial da Saúde criticou e rechaçou a fala do presidente Donald Trump. Alguns especialistas no assunto também apresentaram algumas pesquisas inconclusivas e que não comprovam nenhuma ligação entre grávidas medicadas com paracetamol e o desenvolvimento de autismo nos filhos.

Os perigos da desinformação são gigantescos! Um deles é o pavor e o medo de quem está grávida e que tomou paracetamol nos últimos tempos. Outro é reforçar antigos mitos que medicamentos e vacinas podem causar autismo.