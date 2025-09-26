Marco Matos

Apresentador do Jornal do Almoço. Mas aqui, você vai conhecer o “Marco” além das notícias: um apaixonado por coisas simples, natureza, cachorros e gastronomia. Um curioso com a cabeça cheia de percepções do cotidiano e de boas reflexões.

Mudanças
Opinião

Pressão 12 por 8, paracetamol e autismo: os perigos da desinformação são gigantescos

A ciência não é imutável. Todo o dia algo novo é descoberto e números mágicos entram pra hall dos desatualizados

