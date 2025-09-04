Em cada casa, uma realidade

Incidência de autismo é de uma criança a cada 38 nascimentos. Maiara Bersch / Agencia RBS

Cinco horas atrás apresentei um dos programas mais difíceis da minha carreira. Hoje é quinta-feira, 4 de setembro de 2025. O Jornal do Almoço e o Globo Esporte estão desde o início desse mês — e seguirão até outubro — sendo apresentados das casas de telespectadores, moradores da grande Porto Alegre que nas últimas semanas mandaram mensagens para o nosso WhatsApp.

Um desses “convites” tocou a equipe de produção que envolve diretamente mais de 50 profissionais da RBSTV num esforço que reúne diferentes áreas da empresa nesse projeto que busca aproximar os nossos programas de quem nos assiste. A Priscila, mãe do Bernardo e da Manuela — duas crianças autistas — e esposa do Sandro, chamou o JA para que a rotina de uma casa de uma família atípica fosse conhecida pelas outras pessoas (que nem de longe, aliás, podem imaginar como é).

Para esse programa a Isabel Ferrari reforçou o time do JA na tua casa. Ela entende bem desse assunto. Isabel é mãe do Pedro, um adolescente que também é autista. Durante a manhã, os nossos colegas que foram até a casa da família fizeram de tudo para reduzir qualquer tipo de situação que pudesse gerar desconforto ou estresse para as crianças, mas sabíamos da dificuldade.

Jornalismo é realidade. E a realidade não é como a gente imagina. Eu cheguei à casa da família por volta das 11 horas da manhã. Depois de conversar com a Priscila, jogar videogame com o Bernardo, preparar as últimas informações para apresentar o programa, eu ainda me sentia distante da pequena Manuela de 3 anos. Ela é uma menina linda, sorridente, me cuidava com os olhos, mas bastava eu perceber pra ela disfarçar.

A vinheta do programa rodou e instantaneamente a Manuela entrou em crise. Ela ainda não recebeu um laudo com o diagnóstico de autismo pela falta de consultas com profissionais especializados pelo SUS — essa espera está quase completando dois anos. O choro estridente e a necessidade de atenção da mãe consumiram cada minuto a partir de então.

E a Priscila ainda tem outro filho, lembra? Como equilibrar isso tudo? O Bernardo tem conseguido evoluir bem. Depois da demora para começar a falar e para aprender a ler e escrever, uma professora da rede pública conseguiu reverter o jogo e em menos de dois meses o guri tá voando na leitura!

A Priscila também tem um marido — que não participou do programa porque bem na hora tinha que ir a uma consulta importante pra saúde dele. Essa mãe atípica também faz artesanato porque não tem como trabalhar fora.

Meus olhos estavam cheios de lágrimas o programa todo. Eu não sei de onde vem a força dessa mãe. Mais uma mãe que luta pelos filhos e acredita neles. Mães veem os filhos para além de diagnósticos, laudos e pareceres. Hoje em dia, a incidência de autismo é de uma criança para cada 38 nascimentos.