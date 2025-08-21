Marco Matos

Marco Matos

Apresentador do Jornal do Almoço. Mas aqui, você vai conhecer o “Marco” além das notícias: um apaixonado por coisas simples, natureza, cachorros e gastronomia. Um curioso com a cabeça cheia de percepções do cotidiano e de boas reflexões.

Simples
Opinião

Chega de festinha fora de casa

Gostaria de lançar aqui nessa coluna um movimento pelo retorno e pela defesa das comemorações do modelo garagem

