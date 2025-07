Que feliz eu sou por saber que tenho bons amigos. Stock Adobe / Divulgação

Perdoe-me por ser piegas, brega ou o que for, mas amigo é pra se guardar do lado esquerdo do peito. Nas intempéries da vida, a amizade se mostra porto seguro. É o que permanece depois das curvas. É quem a gente escolhe.

Ter amigos é a maior benção de viver em sociedade. O amigo é aquele ser que te acompanha nas maiores aventuras, algumas bem meia-boca, mas que se tornam grandes histórias por serem compartilhadas.

Amigo briga, xinga, se afasta! Vai embora, mas volta sem o rancor de um amor desfeito. Se eu pudesse dar um conselho para o “Marco de 18 anos de idade” seria:

— Aproveite as amizades, dedique tempo e afeto.

A gente as vezes pisa na bola. É comum ao se tornar adulto. É trabalho demais, a rotina em casa exige muito, dá vontade de viver mais isolado... Mas e quando tudo desmorona? Não estou substituindo o imenso valor que a família tem, mas é diferente.

Mãe, pai, irmã, irmão são o núcleo rígido de quem somos e do fazemos. Eles são eternos, mas na boa, a maior parte do tempo na vida adulta a gente passa ou com quem a gente namora/casa ou com os amigos. O que acontece é que quando uma relação termina, a pessoa vai automaticamente para o fim da fila de prioridades na tua vida, já os amigos permanecem.

São eles também os nossos cúmplices. Aos amigos cabe a tarefa de defender, de jogar junto, de viver o melhor da vida e de segurar as pontas nos momentos de dor.

Que feliz eu sou por saber que tenho bons amigos, não são muitos —talvez eu não consiga encher um ônibus — mas são minha terra firme.

Um tempo atrás reencontrei depois de uns 10 anos uma grande amiga do tempo de escola. Conversamos como se estivéssemos em um intervalo da aula. Os anos distantes não tiraram o carinho que mantemos entre nós. Que outra relação seria capaz de suportar tamanho golpe? Apenas bons amigos permanecem te cuidando por anos a fio de desencontros.

Aproveite esse fim de semana. Pegue agora teu telefone, ligue pra um amigo. Diga que você ama ele. Conte algo que aconteceu contigo essa semana, marque um café. Envie pra ele um presente, apareça de surpresa no trabalho dele.

Poste nas tuas redes fotos com teus amigos. Estas dificilmente tu terás que apagar um dia. Já bem canta o Emicida: