O surto coletivo do morango do amor

Doce reúne parte da receita do bombom de morango, em que a casquinha é de chocolate, com a técnica de finalização da maçã do amor. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Faz duas semanas que provei o morango do amor. Durante o Jornal do Almoço especial da Festa do Peixe de Tramandaí, eu e o Léo Saballa Jr., provamos os irresistíveis morangos brilhantes caramelizados.

Croc-croc.

Mesmo com alguns pedaços grudados nos dentes seguimos o programa com a sensação de ter gostado de um doce diferente (mas não tanto).

O morango do amor é resultado de uma equação culinária que reúne parte da receita do bombom de morango, em que a casquinha é de chocolate, com a técnica de finalização da maçã do amor.

O gosto não surpreende. É a exata sensação de comer um bombom de morango, sem chocolate e com uma cobertura bastante doce e grudenta. Diferentemente da maçã do amor em que a cobertura cristalizada cria uma novidade diante da textura de própria maçã, no morango do amor a mordida é fatalmente envolvida em algo mole que gruda nos pequenos cristais da cobertura e ficam por algum tempo resistindo na boca.

Não disse que não gostei. É uma experiência interessante, mas vale todo esse hype? Será que é pra tanto assim? Bem, a internet está soltando morango do amor pelas bordas dos celulares.

No dia que provei, lá em Tramandaí, ninguém deu muita bola. Inclusive poucas pessoas me perguntaram se de fato valeria a pena provar essa iguaria. Eis que poucos dias depois: uma explosão vermelha!

Eu abro qualquer coisa e tá lá alguém fazendo, comprando, comendo, comentando o docinho novo. Lá na Fenadoce, em Pelotas, ele também já está a venda e é um sucesso.

A dica é prove logo. Aposto que não vai durar. Ano que vem ninguém mais vai ver nenhum morango do amor. Tão rápido quanto o sucesso será a saída de cena.

Mas, atenção! Se você for ao circo pode ter certeza. Ela estará lá. A graúda maçã na ponta do espetinho de madeira. A maçã do amor.

Sobreviver é mais difícil do que fazer sucesso.

Ah, por favor parem de inventar outras frutas “do amor”. Já vi bergamota e banana. É muito pra mim. Deixem a bergamota em paz e a banana que deite na cama de doce de leite de uma deliciosa banoffe.