O que “amor de verão” e “manhã de orvalho” tem em comum?  

Gosto de sentir o cheiro de produtos de limpeza. Poderia passar vários minutos na prateleira do supermercado cheirando um produto por vez naquele ritual de pegar, abrir a tampa, sentir o aroma, pensar um pouco e devolver na prateleira. Tenho os meus preferidos: normalmente não gosto que a cor do produto seja algo que leve para o neon (parece que é radioativo quando tem aquela cor meio verde, meio amarelo que reluz), gosto de cheiros mais docinhos, desses que lembrem a infância, mas eu escolho mesmo é pela criatividade do nome.

Nesse momento escrevo esse texto sentindo o perfume do Amor de Verão. Mas Marco, o que seria o cheiro de um amor de verão?

Pois bem, para mim amor de verão poderia ter cheiro de suor, de beira de praia, de cerveja quente de carnaval. Só que para as empresas que produzem esses limpadores de chão perfumados o amor de verão é bem mais cheiroso! Esse aqui lembra uma fruta vermelha, um aroma onde o forte está justamente por lembrar algo bem doce, um chiclete talvez (seria o amor de verão algo grudento, então?).

Antes de trocar para esse aroma — que até então, aliás, está sendo bem bom — eu provei vários outros: maçã verde, cheirinho de bebê, lírios do Nilo. Literalmente falando, nenhum deles cheira isso mesmo. Mas na minha mente fica gravada essa referência.

Outro dia, numa manhã gelada em que estava em Caxias visitando meus pais, saí para o pátio, observei o gramado todo molhado. Não havia chovido a noite, logo era apenas orvalho. Mas o suor, ou as lágrimas, da madrugada não cheiravam igual a minha sala quando eu uso o limpador “manhã de orvalho”. Uma pena, pois o cheiro é incrivelmente maravilhoso.

Queria eu que ao acordar nessa friaca, ao menos sentisse esse perfume ao sair pra rua. Mas será que eu ficaria com o cheiro do orvalho ou de jasmins?

Jasmim é a flor mais cheirosa, na minha opinião. Sinto de longe quando passo ou quando me aproximo de alguma árvore carregada de flores.

A questão que trago aqui não é nada de “propagando enganosa", mas a opinião de um cliente que limpa a própria casa: que tal descrever melhor o cheiro do produto na embalagem. É dificílimo para quem não é da área aromática entender o que a empresa quer dizer com “poder do oceano”.