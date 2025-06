O que o frio e a gripe têm em comum?

Caramba, que friaca nesse nosso Estado! Ulisses Castro / Agencia RBS

Atenção médicos diplomados e doutores sem diploma (leia-se aqui gente que tem receita pra tudo e é expert em medicina popular bem além daquele livro que ia de A à Z): o frio não causa gripe e eu não vou discordar disso, diretamente, MAS.... E ESSE MAS AQUI É MAIÚSCULO MESMO!

Sair na rua foi uma prova de resistência mais complicada que as do Big Brother Brasil. Preferia ficar girando segurando na mão um detergente na expectativa de virar líder e ganhar um carro do que levar minha cachorrinha fazer xixi e congelar o nariz (e não ganhar nada!).

Olha pro lado aí. Vai dizer que não tem alguém assoando o nariz, espirrando, colocando a mão na boca (o certo é o ombro, lembra?), esfregando os olhos com cara de abatido? As emergências estão lotadas e os leitos de internação estão cheios de gente com alguma síndrome respiratória aguada grave. Mesmo assim, sempre vem alguém aí pra dizer:

“Frio não causa gripe. A gripe é uma doença viral”.

Sim, eu entendo essa definição. Mas pense comigo: o que leva as pessoas a se aglomerarem tanto em locais fechados e com isso ficarem mais suscetíveis a contaminações? O frio. Ou estou errado?

Pra fugir desse clima tão extremo a gente entra mesmo em lugares bem fechados e combatemos com a vitalidade de jovem guerreiro toda e qualquer fresta que insiste em jogar um ar gelado para dentro de um ambiente quentinho.

Assim, ficamos quentes e doentes. Em poucos dias o vírus que passou pelas nossas mãos e chegou ao nosso rosto entra em contato com alguma mucosa (palavra bonita essa que aprendi a usar na pandemia) e aí já viu... É gripe (ou outra doença respiratória) na certa!

A minha defesa é que se estamos nos escondendo do frio, logo ele também é um causador da gripe. Diretamente passar frio não te deixa gripado, só que se você ficar exposto ao frio talvez escape da gripe, mas quantas e quantas enfermidades podem te acometer por ficar no frio, ao relento? Várias.

Faço campanha contra o frio. Não vejo essa beleza toda no inverno, embora ache as imagens lindas vistas pela televisão ou no celular. As melhores reportagens que fiz, sem dúvida, foram as sobre o inverno e o frio do nosso estado. Fora isso, sou time verão.