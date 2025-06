Caí em um golpe

Nada dos chás que comprei. Marco Matos / Agencia RBS

A sensação de ser enganado é péssima. Hoje em dia é quase como um chifre: se você ainda não foi premiado, um dia será. Chegou a minha vez.

Entrei num site que vendia chás. Imagine um site legal, bonito, colorido, cheio de explicação de cada combinação de ervas e flores. O cliente pode montar a combinação que preferir. Me senti um alquimista fazendo misturas e escolhendo cuidadosamente cada chá que eu adicionava na minha sacola virtual de compras.

Ao fim do processo de escolha passei para o pagamento. Fiz tudo certinho e recebi um e-mail de confirmação da compra. Dois dias depois comecei a achar estranho. O objeto, para mim enviado, foi postado em Lisboa, Portugal. Ora, eu comprei num site que pensei ser daqui, inclusive paguei em reais?! Achei estranho, mas tentei me convencer que poderia ser apenas uma desconfiança boba.

Dias depois, quando a encomenda chegou no Brasil, mais especificamente em Curitiba, recebi a indicação de inserir minha documentação no site dos correios já que se tratava de uma importação. Fui dispensado do pagamento de impostos (pelo menos isso, não é).

Restava então aguardar pelos meus chás, que tanto esperava para me fazer companhia nas noites frias que tem feito em Porto Alegre. Até comentei com uma colega minha que estava com medo de ser preso, afinal: vá que alguma dessas ervas ou flores não possa ser importada.

Mas tudo que até então estava apenas estranho, se tornou mais estranho ainda quando peguei o pacote na portaria do meu prédio. Era uma embalagem pequena, leve, com uma nota fiscal presa por fora dentro de um saco plástico. O remetente era uma tal de Aline, com um endereço de Lisboa.

Abri o pacote já sem animação alguma. Dentro apenas papel e plástico. Nada de chá. Tive uma sensação de decepção misturada com a indignação de ter sido vítima de golpistas do mundo virtual.

Sempre cuidei muito para não ser enganado, costumo verificar sites, desconfio de tudo, faço cartão de crédito único para compras on-line. Enfim, tomo todas as precauções possíveis. Mesmo assim, me tornei uma vítima. Não foi uma fortuna que eu perdi, mas fiquei com vontade de tomar aquele chá de hibisco, baunilha e lavanda que eu montei.

Ser feito de idiota é algo ruim demais. Não tem como não sentir vergonha de ter caído num golpe. Mas, sabe, preferi compartilhar aqui minha situação pra que você que está lendo e já caiu numa dessas armadilhas não se sinta sozinho.