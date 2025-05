Carta ao novo Papa

A Igreja é lugar de encontro, de afeto e de amor. Eu sentirei saudades do papa Francisco e do seu exemplo de humildade. Mas, a partir de agora, poderemos conhecer quais serão as atitudes do novo líder dos católicos .

Além disso, gostaria de pedir ao novo Papa algumas outras coisas que, na minha opinião, são importantes. A primeira delas é encantar as crianças . Tenho visto que muitos pequenos não fazem mais catequese. Parece que as famílias não fazem mais questão de ensinar aos filhos que esse estudo é importante. Batizam a criança e depois somem. A Igreja, de fato, não é atrativa para um menino ou uma menina de 9 anos de idade.

E por último, mas não menos importante, eu gostaria que o novo Papa viesse ao Rio Grande do Sul. Seria incrível ter, depois de João Paulo II, uma nova visita de um papa ao nosso Estado. Teremos pela frente os 400 anos das missões jesuíticas no Rio Grande do Sul. Seria uma bela oportunidade já que a inauguração do Cristo Protetor de Encantado já aconteceu, mas valeria inserir esse lindo local no roteiro!