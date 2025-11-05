A suíte de Memphis Depay e a pobreza da dupla Gre-Nal

Memphis ainda tem um agente de segurança, carro blindado com motorista particular e um chef de cozinha. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

Imagine um jogador da dupla Gre-Nal morando na melhor suíte do melhor hotel de Porto Alegre e com tudo pago pelo clube? Essa é a vida de Memphis Depay desde que chegou ao Brasil. O holandês mora no icônico hotel Rosewood e o custo mensal de sua hospedagem chega aos R$ 250 mil.

O novo presidente do Corinthians, Osmar Stábile, já informou ao conselho deliberativo que pediu ao atacante para encontrar um outro lugar mais barato, mas ele não gostou das casas que viu em Alphaville e segue desfrutando do serviço 24h de sua hospedagem de rei. Memphis ainda tem um agente de segurança, carro blindado com motorista particular e um chef de cozinha. Tudo pago pelo Corinthians.

O que pode parecer mais uma loucura do Timão escancara a diferença da nossa dupla Gre-Nal para os times do clube do bilhão. Porque o Corinthians tem dívidas gigantescas com o financiamento do seu estádio, dívidas com agentes, dívidas com outros clubes, teve seu presidente afastado por supostas irregularidades, mas segue investindo no futebol e o motivo é claro: o clube arrecada muito dinheiro, em 2025 passou de R$ 1 bilhão.

Usando Grêmio e Inter como comparação, o Corinthians ganha o dobro só com patrocínio master da camisa e o dobro com os direitos de transmissão. Se o alvo da comparação for o total arrecadado na camisa, a deles vale quatro vezes mais que a dupla Gre-Nal. Imagina quando o clube se organizar minimamente?

O Grêmio tem eleições no sábado e os grandes trunfos dos candidatos não são novidades que podem fazer o clube arrecadar mais. Um reafirma que o torcedor que mais empresta dinheiro ao clube nos últimos 20 anos vai seguir emprestando e o outro promete uma contratação do mesmo tamanho ou até maior que Suárez. E não termine a leitura com um sorriso no canto da boca, colorado. O Inter ainda tem mais um ano com essa direção.