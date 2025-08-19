Uma pelada com Júnior no Central Park

Parque mais famoso do mundo recebeu Júnior para um jogo de futebol raiz. Aerial Film Studio / stock.adobe.com

Jogar futebol, para alguns, é algo tão orgânico que gera a mesma necessidade que beber água ou comer. Um senhor de 50 anos descobre que existe uma pelada de latinos no parque mais famoso do mundo e corre pela área tentando achar o campo.

Mais alguns minutos e lá estão os dois times e a bola rolando. No futebol raiz algumas regras são universais e parar ao lado do campo é sinal de querer entrar na brincadeira. Assim, é só esperar um outro com a mesma vontade e os dois entram, um pra cada lado. Tudo isso sem dizer uma palavra. Só nos sinais.

Nosso senhor já se posiciona no meio-campo e antecipa duas vezes o meia que iria receber a bola e logo arma dois contra-ataques para o seu time.

Mais alguns minutos e ele está perto da lateral direita do campo, próximo de um chafariz, quando recebe o passe e tem tempo para dominar e ver seu ponta esquerda lá do outro lado do campo livre. O senhor faz a inversão de jogo que arranca um suspiro coletivo dos que jogam e de uma meia dúzia que, meio distraída, observa o jogo.

O ponta não consegue dominar e a bola sai pela outra lateral. Da defesa adversária, o zagueirão avança e grita:

— Basta! Um minuto, por favor, senhores!

"Você é o Júnior?"

O sotaque é mexicano e o xerife com cabelo comprido e preso em rabo de cavalo, estilo Rafa Marques, atravessa o campo em direção ao senhor do lançamento perfeito e pergunta:

— Você é o Júnior? O Júnior da Seleção Brasileira de 82?

A resposta positiva fez o jogo parar por vários minutos. Ainda não era o tempo dos smartphones, mas algumas câmeras digitais apareceram e uma sessão de fotos aconteceu.

Dez minutos depois o jogo foi retomado. O senhor brasileiro com um belo bigode precisava jogar, é orgânico. A plateia que aumentou à beira do campo ainda viu duas assistências e um gol de fora da área que até o goleiro, que se esforçou muito para defender, aplaudiu no final.

Hoje o senhor Leovegildo Lins da Gama Júnior não vai jogar na Redenção, nem no Parcão. Ele estará se apresentando no estúdio do Sem Filtro, a partir das 19h, no Youtube de GZH e na Rádio Gaúcha. Veio a Porto Alegre para a decisão desta quarta-feira (20), entre Inter e Flamengo, pelas oitavas da Libertadores.