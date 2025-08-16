Técnico Mano Menezes (E) e o presidente Alberto Guerra acompanhando uma atividade do time. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

A emboscada no embarque de delegação para Belo Horizonte, no aeroporto Salgado Filho, é só mais um capítulo da série "O Grêmio faz tudo para cair". Série que já teve vários episódios importantes desde que foi ao ar, logo depois do Gauchão.

Teve troca de técnico, contratações que não deram certo, um executivo de futebol silencioso, um presidente que não conversa com o empresário que quer emprestar um dinheirão ao clube e o mais importante: um amontoado de jogadores que não resolvem os problemas básicos de um jogo —liderados por um técnico que ainda acredita em nomes como Edenilson e Pavon.

É óbvio que o sucesso ou fracasso de um time está relacionado com vários fatores, mas o caso do Grêmio é claro: o time não deu certo. Não deu liga. Um grupo que leva para os pênaltis uma disputa contra o São Raimundo, que não está em nenhuma série nacional, depois vai para os pênaltis com o Athletic, time da série B e, por fim, acaba eliminado pelo CSA, da série C, não deu certo.

Um grupo que foi para o tente outra vez da Sul-Aamericana e não conseguiu fazer dois gols no Alianza Lima não deu certo. Como os treinos são fechados para a imprensa surge a dúvida: será que eles treinam mesmo? Será que eles estão lá dentro do CT?

É claro que o leitor inteligente está pensando, mas se o quadro é esse e o clube não tem condições de contratar mais 10 jogadores, qual a solução? Racional e planejada por essa direção e com esses profissionais no futebol, hoje, no plano físico, a solução não existe. Ela existe só no transcendental...

No nosso Sem Filtro, no Youtube de GZH, no dia 30 de dezembro do ano passado, recebemos o Pai Ricardo de Oxum e ele leu nos búzios que o Grêmio terá três técnicos, mas não vai cair. A solução é torcer para os búzios do Pai de Santo.