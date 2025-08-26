No Instagram, Arthur é maior que Grêmio e Inter

ìdolo gremista chegou a Porto Alegre nesta segunda-feira para assinatura do contrato. Anderson Fetter / Agência RBS

A pesquisa é rápida e não tem margem de erro. Considerando só a rede social Instagram, Arthur é maior que o Grêmio e o Inter. A conta do volante tem 4,7 milhões de seguidores. A do Grêmio tem 3,4 e a do Inter tem 2,3 milhões.

É comum contas pessoais de alguns jogadores serem maiores que as contas dos clubes que eles defendem, mas a comparação, nesse caso, serve para lembrar que o novo reforço tricolor está longe de ser um jogador regional ou nacional.

Arthur é uma marca global construída nas passagens pelo Barcelona e a Juventus. Foram sete anos em duas das grandes ligas do mundo.

Mas para falar da volta de Arthur vamos lembrar da volta de Paulo Henrique Ganso ao Brasil, em 2019. Foi neste ano que o Fluminense repatriou o meia que estava no Sevilla, na Espanha. Mas Ganso não performou por lá, ele mal jogou e a Europa resolveu não dar uma segunda chance ao menino da Vila.

E você sabe qual a idade que ele tinha? 29 anos, a mesma idade de Arthur hoje. De volta e readaptado, Paulo Henrique foi o maestro do time de Fernando Diniz na conquista da Libertadores em 2023. Valeu cada centavo investido.

A história europeia do volante gremista é diferente. Ele foi para o Barcelona, em 2018, e nunca mais voltou ao Brasil. É verdade que Arthur não virou o novo Xavi ou Iniesta, mas no atual nível do futebol brasileiro e, principalmente, no atual nível do Grêmio, Arthur é um oásis de qualidade. Se jogar a metade do que já jogou, ainda assim, será um bom negócio técnico.

Quem desembarcou em Porto Alegre na segunda-feira (25) não foi um jogador que veio encerrar a carreira em casa ou um jovem que foi um fracasso na Europa. É o meio do caminho. Na casa onde cresceu, Arthur precisa provar que ainda é Arthur. No Instagram ele segue grande, falta voltar pro campo.