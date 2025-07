Neymar 1x0 Flamengo

Porque Neymar não só jogou contra o Flamengo, pela 14ª rodada do Brasileirão, como fez o gol que decidiu a partida . Com olhos limpos e sem ódio fica claro – e isso é triste – que ele pensa tudo muito à frente de seus companheiros.

Não é exagero dizer que Cleber Xavier sabia que sua única esperança era Neymar e que o Flamengo sabia que precisava se preocupar com o craque. Um roteiro que todos sabiam e que aconteceu. O camisa 10 do Santos não decepcionou ninguém. Fez um golaço driblando dois zagueiros e na passagem pelo banco do Flamengo ainda brincou com Filipe Luís: