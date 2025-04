A cidade já demitiu Quinteros

Técnico não tem encontrado soluções para o time. Duda Fortes / Agencia RBS

A expressão é nossa e apresenta a personalidade do técnico do Grêmio:

— Quinteros não é de mostrar os dentes para qualquer um.

O argentino que veio substituir Renato Portaluppi não é grosseiro no dia a dia, mas também não é simpático. No centro de treinamento fala, preferencialmente, com a comissão técnica que ele trouxe da Argentina.

A comissão permanente, aquela montada pelo clube e que só tem brasileiros, é apenas comunicada e nunca consultada sobre o que será feito nas sessões de treinos.

A ruptura com o modelo anterior era uma necessidade. O trabalho de Renato não rendia mais bons resultados e o comandante estava cansado de tudo em Porto Alegre. A questão central é a voracidade de ruptura. Um funcionário do CT classifica a mudança como da água para o vinho, principalmente, nas interações entre a nova comissão, os jogadores e funcionários.

Psicologia esportiva

A psicóloga gaúcha Renata Almada, vive em Santiago do Chile e trabalha com a psicologia aplicada ao esporte.

Ela esteve no Sem Filtro, no canal de Youtube de GZH, na última sexta-feira. Renata acompanhou a passagem de Quinteros pelo Colo-Colo e lembrou que ele também não fazia concessões e implementou suas ideias com braço de ferro e poucos sorrisos. É da personalidade do técnico uma condução sem espaço para questionamentos de suas convicções.

Assista à participação de Renata Almada no Sem o Filtro

O que também é verdade é que seus times anteriores não jogavam com ligações diretas, os chutões, nem tinham sistemas defensivos tão frágeis. Qualquer leitor mais atento está se perguntando: mas por que o Grêmio joga do jeito que o técnico não gosta?

Aqui está o ponto central do problema. Vamos para uma sala de aula. Porque quando uma turma tem um desempenho muito baixo a culpa é do professor. Os alunos não estão questionando o conteúdo, eles questionam o método de ensino. Eureka! Quinteros quer ensinar o certo, mas do jeito errado.

Billions

Na série Billions, sucesso da Netflix, o procurador Chuck Rhoades passa a história inteira perseguindo o mega investidor Bobby Axel. E vem do homem da lei a frase perfeita:

— Cidades demitem técnicos. O diretor só da a notícia.

No futebol brasileiro uma das leis que não falha determina que é mais fácil mexer uma peça do que trinta. A cidade já demitiu e o diretor que disse ontem que nada vai mudar é a cara desse Grêmio que vai esperar metade da turma ser reprovada para receber a comissão de pais enfurecidos e com razão. A saída para o argentino que não mostra os dentes é uma só: mude com urgência o método de ensino, sua aula é ruim.