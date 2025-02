Quem "grenaliza" tudo está sempre mais perto da burrice

Discussão sobre qual time é melhor nas vendas mais acaba pensando no bolso do torcedor.

Nesta volta a Porto Alegre, percebo uma modalidade de torcedor que me assusta. É aquele mesmo tipo de eleitor que tem politico de estimação e acredita em tudo que ouve e lê no grupo de WhatsApp. Sabe aquele tipo de gremista que tem argumentos para questionar a idolatria dos colorados com o Fernandão? E aqueles colorados que juram que o Renato não é uma lenda? Então, esse tipo de comportamento, que deveria diminuir com a globalização, segue na moda e o "ensinamento" passa de pai para filho.