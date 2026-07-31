Milei não é a Argentina

Marcelo Rech

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Em 40 anos de jornalismo, Marcelo Rech exerceu funções que foram de repórter e diretor de Redação de Zero Hora a vice-presidente Editorial do Grupo RBS. Foi também presidente do Fórum Mundial de Editores. Atua hoje como conselheiro de entidades, consultor e colunista.

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