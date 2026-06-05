Para não sermos Canadinas

Nenhuma nação saiu do atoleiro sem resolver suas mazelas da educação. Jefferson Botega / Agencia RBS

Em suas peregrinações ao Exterior, volta e meia o presidente Lula desabafa que o Brasil cansou de ser tratado como país de Terceiro Mundo. É uma justa ambição, mas não será a retórica que mudará a realidade. De saída, seria apropriado atualizar a alcunha do economista Edmar Bacha, de que o Brasil é uma Belíndia – combinação de bolsões de civilização belga com a massa subdesenvolvida da Índia. A Bélgica segue onde está, mas a Índia, apesar das desigualdades, surpreende o mundo com avanços tecnológicos, é obcecada por educação, cresce mais do que a China e não conhece os números assustadores da criminalidade no Brasil.

Uma opção seria rebatizar o Brasil de Canadinas, misto de Canadá e Filipinas. O Brasil é referência mundial em energia renovável e no agronegócio. Mas, como as Filipinas, seguimos no pelotão retardatário quando se trata de corrupção, crime, competitividade, ensino de matemática e, dependendo da região, em esgoto tratado. Quando se considera a miséria e práticas medievais, como o trabalho análogo à escravidão ou abusos e agressões a mulheres, somos um suco de subdesenvolvimento, que nos equipara aos lugares mais atrasados da Terra.

A missão de varrer os traços de terceiro mundo não é coisa para um ou dois governos – deveria ser um projeto de nação. E nenhuma saiu do atoleiro sem resolver primeiro suas mazelas da educação. Em um mundo que avança celeremente, não se fará uma revolução com meias-solas. Enquanto os países desenvolvidos chegaram lá no trem-bala da educação, nós seguimos chacoalhando num pinga-pinga, rediscutindo o trajeto a cada troca de motorista.

Para alcançar o primeiro mundo, precisaríamos também extinguir o sistema de castas do serviço público e deixar de tolerar o tráfico de influência como parte da vida política.

Precisaríamos, em suma, de uma moralização geral nos três poderes, acabando com práticas que vão do clientelismo das emendas parlamentares ao festival de benesses e penduricalhos e à partidarização do serviço público por meio da nomeação a milhares de cargos por afinidade ideológica.

Queremos ser o Canadá, Bélgica ou Holanda? Precisamos também reduzir o desperdício e o empreguismo no serviço público. A Suprema Corte da Holanda, onde o PIB per capita é seis vezes o do Brasil, tem menos de 500 funcionários e a circunspecção como norma. Nada de chamar jatinho com dinheiro público como quem pede carro de aplicativo ou de participar de pajelanças privadas longe dos olhos dos contribuintes.