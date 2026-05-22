Para sobreviver em duas rodas

Sugestões de quem acredita que o motociclismo responsável pode trazer benefícios para a saúde física e mental. PIPAT / adobe.stock.com

Ao longo de quase quatro décadas, estimo ter rodado algo como 150 mil quilômetros em duas rodas – das traiçoeiras rodovias brasileiras à Terra do Fogo e à estrada mais alta do Himalaia. Então, fico à vontade para aplaudir a iniciativa do Detran gaúcho de lançar uma campanha de segurança para motociclistas – pelo crescimento da frota, a epidemia de acidentes em duas rodas só tende a aumentar se nada for feito.

Por mais meritórias que sejam, porém, campanhas têm alcance limitado. A reversão do massacre precisa vir acompanhada de medidas complementares. Aqui, um rol de sugestões de quem acredita que o motociclismo responsável pode trazer benefícios para a saúde física (pela necessidade de manter a forma) e mental (pela sensação de liberdade e necessidade de foco) se praticado tendo-se a segurança sempre em primeiro lugar.

Flagrantes – É preciso, antes de tudo, acabar com o coitadismo que faz vista grossa ao festival de imprudências. Para muitos motoboys que zunem em arriscados zigue-zagues, sinais vermelhos são opcionais. É crucial a fiscalização também para se verificar documentação da moto, carteira de habilitação e condições de pneus, freios e luzes, além de equipamentos de segurança. O coitadismo – aquela praga de ignorar delitos por “pena do trabalhador” – mata.

Sem pressa ou pressão – Acidentes com motoboys precisam ser tratados com a rigidez das leis de segurança do trabalho seguidas por qualquer organização. Empresas que contratam terceirizados têm responsabilidade solidária e devem prevenir seriamente irresponsabilidades de contratados.

Educação – Só subi numa moto após um curso de segurança, seguido por outros, aos quais devo o fato de nunca ter tido um osso quebrado. Equipamentos como botas e luvas deveriam ser regra geral, mas em algumas cidades do Brasil até o capacete é opcional graças à cumplicidade de autoridades locais. Outro absurdo são as legiões de adolescentes que se arrebentam em bermudas e chinelo para lacrar em vídeos de malabarismos e rachas exibidos nas redes sociais. A apreensão em massa dos veículos destes infratores, como a de 14 motos em abril pela BM em Canela, faz milagres à saúde de pilotos e transeuntes.