Marcelo Rech

Marcelo Rech

Em 40 anos de jornalismo, Marcelo Rech exerceu funções que foram de repórter e diretor de Redação de Zero Hora a vice-presidente Editorial do Grupo RBS. Foi também presidente do Fórum Mundial de Editores. Atua hoje como conselheiro de entidades, consultor e colunista.

Proximidade
Opinião

Irmãos e mermãos

Gravação e mensagens de Flávio Bolsonaro, demonstram que Vorcaro se tornou o caixa eletrônico de políticos em diferentes graus de ambição ou desespero

Marcelo Rech

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS